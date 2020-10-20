У США анонсували нові санкції проти "Північного потоку-2"

Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)

Державний департамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік - 2". Росію закликають відмовитися від використання своїх енергоресурсів для тиску на інші країни.

Про це повідомляє прес-служба Держдепу.

Під нові обмеження зокрема підпадають компанії, які допомагають модернізувати або встановлювати обладнання на судна, які використовуються для укладання труб.

"Росія використовує свої трубопроводи для експорту енергоресурсів та створення національної та регіональної залежності від російських поставок енергоносіїв, використовуючи цю залежність для розширення свого політичного, економічного та військового впливу, ослаблення європейської безпеки та підриву національної безпеки та зовнішньополітичних інтересів США", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявляв, що Вашингтон працює над створенням коаліції проти "Північного потоку-2".

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований, попри позицію США. При цьому точної дати він не назвав.

Зазначимо, українська сторона побоюється, що запуск цього газопроводу дозволить Росії відмовитися від маршруту постачань газу до Європи через Україну. Завдяки транзиту Київ отримує близько 3 млрд доларів доходу щорічно.