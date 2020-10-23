США розширили санкції проти Ірану

Фото: прапор Ірану (Majid Saeedі/Getty Images)

Адміністрація США внесла в санкційний список п'ять іранських організацій за спроби вплинути на президентські вибори в США. У санкційний список внесений посол Ірану в Іраку, генерал IRGC-QF Ирадж Масджеди.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

У список санкцій потрапив Інститут Баян Расане Гостар, Іранський ісламський союз радіо і телебачення IRTVU і Міжнародний союз віртуальних ЗМІ, які, за даними США, контролюються Корпусом вартових ісламської революції IRGC-QF.

За даними Мінфіну США, Масджеди використовував своє дипломатичне становище для приховування грошових переказів на користь IRGC-QF.

Нагадаємо, спецслужби США звинуватили Росію та Іран у спробі вплинути на вибори.

Зазначимо, США ввели санкції проти Китаю за діяльність, пов'язану з підтримкою судноплавних ліній Ісламської Республіки Іран (IRISL).

Крім того, 18 жовтня закінчився термін дії ембарго на продаж зброї Ірану. Тепер будь-яка країна може відновити торгівлю зброєю з Тегераном без наслідків.