ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не при вторгненні. Стала відома умова введення нових санкцій США проти Росії

Новость на русском →
Середа 12 січня 2022 20:08
Не при вторгненні. Стала відома умова введення нових санкцій США проти Росії Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден протягом 15 днів після вступу в силу "акту Про захист суверенітету України" повинен оцінити зростання ескалації і ворожих дій з боку Росії проти України. Після чого протягом двох місяців будуть введені санкції проти президента РФ Володимира Путіна і його оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сенатора США Джин Шейхін.

"Законопроект передбачає, що після його вступу в силу протягом 15 днів президент США повинен буде оцінити, чи спостерігається значне зростання ескалації і ворожих дій з боку РФ (або підконтрольних їй сил) щодо України, порівняно з 1 грудня 2021 року", - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що якщо Байден констатує таку ескалацію, то протягом 30 днів він повинен буде ввести передбачені законопроектом санкції проти ключових російських банків, а протягом 60 днів - проти Володимира Путіна та інших військово-політичних керівників РФ.

При цьому міжнародні системи грошових переказів (наприклад, SWIFT) отримають 90 днів на те, щоб припинити надавати послуги підсанкційним російським банкам.

Нагадаємо, сьогодні у Сенат США внесли законопроект про нові санкції на випадок вторгнення РФ в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Санкції проти Росії
NEWS
Чи є в списку Путін? У Сенат США внесли нові санкції проти Росії
Чи є в списку Путін? У Сенат США внесли нові санкції проти Росії
DAILY
Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID