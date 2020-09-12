Санкції США проти білоруських чиновників будуть готові в найближчі дні, - Держдеп

Фото: заступник держсекретаря США Стів Біган (flickr.com/statephotos)

Сполучені Штати Америки підготують санкції проти Білорусі в найближчі дні. Йдеться про білоруських чиновників, причетних до порушень прав людини і репресій.

Про це DW заявив перший заступник держсекретаря США Стівен Біган.

За його словами, в даний час під санкціями США знаходяться 16 білоруських чиновників, включаючи президента Олександра Лукашенка. Обмеження включають заборону на в'їзд в США і заморожування активів на їх території.

"Я очікую, що через кілька днів ми зможемо остаточно визначити додатковий список санкцій", - зазначив Біган.

Заступник держсекретаря додав, що Вашингтон не ставить введення санкцій в залежність від відповідного процесу в Євросоюзі, проте координує його з Брюсселем.

Також він повідомив, що США поки не готують економічні санкції щодо Білорусі, але не виключають їх в майбутньому.

Раніше в Держдепі США заявляли, що Сполучені Штати Америки обговорюють з Євросоюзом введення адресних санкцій проти Білорусі.

Також повідомлялося, що ЄС готує санкції проти 40 білоруських політиків.