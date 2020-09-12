Санкции США против белорусских чиновников будут готовы в ближайшие дни, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки подготовят санкции против Беларуси в ближайшие дни. Речь идет о белорусских чиновниках, причастных к нарушениям прав человека и репрессиям.
Об этом DW заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.
По его словам, в настоящее время под санкциями США находятся 16 белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко. Ограничения включают запрет на въезд в США и заморозку активов на их территории.
"Я ожидаю, что через несколько дней мы сможем окончательно определить дополнительный список санкций", - отметил Биган.
Заместитель госсекретаря добавил, что Вашингтон не ставит введение санкций в зависимость от соответствующего процесса в Евросоюзе, однако координирует его с Брюсселем.
Также он сообщил, что США пока не готовят экономические санкции в отношении Беларуси, но не исключают их в будущем.
Ранее в Госдепе США заявляли, что Соединенные Штаты Америки обсуждают с Евросоюзом введение адресных санкций против Беларуси.
Также сообщалось, что ЕС готовит санкции против 40 белорусских политиков.