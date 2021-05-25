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Санкції проти "злодіїв у законі": суд просять зняти обмеження з трьох фігурантів

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 15:38
Санкції проти "злодіїв у законі": суд просять зняти обмеження з трьох фігурантів Фото: ОАСК просять частково скасувати санкції РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Окружний адміністративний суд Києва просять частково зупинити дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо введення санкцій проти "злодіїв у законі". Сьогодні до суду надійшли три заяви.

Про це повідомила прес-служба ОАСК.

Суд просять скасувати застосування санкцій проти Адлана Ясагова, Мусліма Ідрісова та Магомеда Шаіпова. Вони потрапили до санкційного списку, який РНБО затвердила рішенням від 14 травня 2021 року.

"Відповідні заяви надійшли до суду до подання самих позовів, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України. Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову", - зазначили в ОАСК.

Нагадаємо, 14 травня президент Володимир Зеленський оголосив, що РНБО ввела санкції проти 557 так званих злодіїв у законі та 111 кримінальних авторитетів. Зокрема, до санкційного списку потрапили іноземні громадяни.

Минулої п'ятниці, 21 травня, глава держави увів це рішення РНБО в дію відповідним указом. РБК-Україна розповідало, хто потрапив під українські санкції.

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