ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Санкции против "воров в законе": суд просят снять ограничения с трех фигурантов

Новина українською →
Киев, Вторник 25 мая 2021 15:38
Санкции против "воров в законе": суд просят снять ограничения с трех фигурантов Фото: ОАСК просят частично отменить санкции СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Окружной административный суд Киева просят частично остановить действие решения Совета нацбезопасности и обороны по введение санкций против "воров в законе". Сегодня в суд поступили три заявления.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Суд просят отменить применение санкций против Адлана Ясагова, Муслима Идрисова и Магомеда Шаипова. Они попали в санкционный список, который СНБО утвердил решением от 14 мая 2021 года.

"Соответствующие заявления поступили в суд до подачи самих исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины. Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер по обеспечению иска", - отметили в ОАСК.

Напомним, 14 мая президент Владимир Зеленский объявил, что СНБО ввела санкции против 557 так называемых воров в законе и 111 уголовных авторитетов. В частности, в санкционный список попали иностранные граждане.

В минувшую пятницу, 21 мая, глава государства ввел это решение СНБО в действие соответствующим указом. РБК-Украина рассказывало, кто попал под украинские санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика СНБО Суд Санкции
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины