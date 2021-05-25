Санкции против "воров в законе": суд просят снять ограничения с трех фигурантов
Окружной административный суд Киева просят частично остановить действие решения Совета нацбезопасности и обороны по введение санкций против "воров в законе". Сегодня в суд поступили три заявления.
Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
Суд просят отменить применение санкций против Адлана Ясагова, Муслима Идрисова и Магомеда Шаипова. Они попали в санкционный список, который СНБО утвердил решением от 14 мая 2021 года.
"Соответствующие заявления поступили в суд до подачи самих исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины. Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер по обеспечению иска", - отметили в ОАСК.
Напомним, 14 мая президент Владимир Зеленский объявил, что СНБО ввела санкции против 557 так называемых воров в законе и 111 уголовных авторитетов. В частности, в санкционный список попали иностранные граждане.
В минувшую пятницу, 21 мая, глава государства ввел это решение СНБО в действие соответствующим указом. РБК-Украина рассказывало, кто попал под украинские санкции.