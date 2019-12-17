Росія зняла санкції з соратників Медведчука

Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)

Росія зняла санкції з Бенкендорфа і нардепа Іоффе

Російська Федерація зняла санкції з двох соратників народного депутата Віктора Медведчука. Про це йдеться в постанові уряду Росії, опублікованій на порталі правової інформації.

Повідомляється, що згідно з постановою списку санкцій був виключений нардеп з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юлій Іоффе і гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Зазначимо, Медведчук є головою політичної ради партії ОПЗЖ. Телеканал "112 Україна" також пов'язують з Медведчуком поряд з NewsOne і ZIK.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд внесе питання розширення санкцій проти Росії на засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Зокрема, у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України у місячний строк на розгляд РНБО внесуть пропозиції щодо застосування строком на три роки санкцій до юридичних осіб, які залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ, які розташовані на окупованій території.