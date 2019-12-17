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Росія розширила ембарго та санкції проти України

Новини » Політика     17.12.2019 - 15:30
Росія розширила ембарго та санкції проти України
Ілюстративне фото (УНІАН)

Під російське ембарго потрапили крохмаль, глюкоза, радіатори та котли

Уряд Росії розширив санкції проти України, а також асортимент заборонених для імпорту українських товарів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Під російські санкції потрапили колишній керівник одеської міліції Володимир Босенко, глава фракції "Довіряй справам" міської ради Одеси Олег Бриндак, депутат Олександр Іваницький. Загалом до списку внесено ще дев'ять осіб, двоє українців з переліку виключено. Таким чином, до переліку тепер входять близько 570 осіб.

Також уряд Росії розширив перелік заборонених для ввезення товарів. Під ембарго потрапили кукурудзяний крохмаль, глюкоза і фруктоза, медичні повітроводи і трубки, грілки, катетери, кровоспинні джгути і ряд інших виробів медичного призначення. Також заборона поширюється на радіатори та котли центрального опалення, частини рідинних насосів.

Крім того, Росія заборонила експорт макулатури до України.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів України внесе питання розширення санкцій проти Росії на засідання РНБО. Передбачаються, що під санкції потраплять компанії, пов'язані з російським оборонним сектором.

Відзначимо, минулого тижня Євросоюз прийняв рішення про продовження економічних санкцій проти Росії.

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