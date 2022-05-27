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Стало відомо, коли ЄС може погодити часткове ембарго на нафту з Росії

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П'ятниця 27 травня 2022 16:59
Стало відомо, коли ЄС може погодити часткове ембарго на нафту з Росії Фото: ЕС хоче ввести часткове ембарго на нафту з Росії (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз веде переговори щодо угоди про накладання санкцій на поставки російської нафти. Однак, може відкласти обмеження на її поставки трубопроводами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Independet.

Відповідний крок розглядається з метою, аби заспокоїти Угорщину й низку інших країни ЄС, які не мають виходу до моря. Водночас опір цих країн вже затримав реалізацію шостого пакета санкцій проти Росії.

"Ідея полягає в тому, щоб розділити ембарго на постачання нафти трубопроводами та морським шляхом. Трубопроводи отримають виняток на якийсь час, щоб організувати заміну”, - заявив один із чиновників виданню.

Водночас інший чиновник відзначив, що угода може бути досягнути вже цієї неділі у Брюсселі, аби лідери країн--члені ЄС домовились про неї на саміті 30-31 травня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уряди країн ЄС сьогодні обговорюють з Радою ЄС і Єврокомісією план, згідно з яким поставки нафти нафтопроводом "Дружба" будуть звільнені від ембарго.

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