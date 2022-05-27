Стало відомо, коли ЄС може погодити часткове ембарго на нафту з Росії

Європейський союз веде переговори щодо угоди про накладання санкцій на поставки російської нафти. Однак, може відкласти обмеження на її поставки трубопроводами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Independet .

Відповідний крок розглядається з метою, аби заспокоїти Угорщину й низку інших країни ЄС, які не мають виходу до моря. Водночас опір цих країн вже затримав реалізацію шостого пакета санкцій проти Росії.

"Ідея полягає в тому, щоб розділити ембарго на постачання нафти трубопроводами та морським шляхом. Трубопроводи отримають виняток на якийсь час, щоб організувати заміну”, - заявив один із чиновників виданню.

Водночас інший чиновник відзначив, що угода може бути досягнути вже цієї неділі у Брюсселі, аби лідери країн--члені ЄС домовились про неї на саміті 30-31 травня.