Санкції проти Росії поки дали слабкий ефект, - Міноборони Естонії
Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що санкції проти Росії поки дали слабкий ефект. Глава відомства додав, що ще залишається можливість посилення обмежень щодо Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лаанета газеті Handelsblatt.
"Потрібен час, щоб санкції (проти Росії - ред.) подіяли. Поки що пройшло відносно мало часу, і тому ми поки бачимо слабкий ефект", - сказав Лаанет.
За його словами, ще є можливості посилити санкції щодо Москви. Наприклад, зазначив міністр, ввести ембарго на російську нафту і газ.
Нагадаємо, напередодні у Росії через санкції припинили випуск нових танків.
Зазначимо, раніше Євросоюз закрив лазівку, через яку в Росію поставлялася зброя низкою європейських країн.
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