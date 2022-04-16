ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Санкції проти Росії поки дали слабкий ефект, - Міноборони Естонії

Новость на русском →
Таллінн, Субота 16 квітня 2022 15:34
Санкції проти Росії поки дали слабкий ефект, - Міноборони Естонії Фото: Міністр оборони Естонії Калле Лаанет (uzutrading.ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що санкції проти Росії поки дали слабкий ефект. Глава відомства додав, що ще залишається можливість посилення обмежень щодо Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лаанета газеті Handelsblatt.

"Потрібен час, щоб санкції (проти Росії - ред.) подіяли. Поки що пройшло відносно мало часу, і тому ми поки бачимо слабкий ефект", - сказав Лаанет.

За його словами, ще є можливості посилити санкції щодо Москви. Наприклад, зазначив міністр, ввести ембарго на російську нафту і газ.

Нагадаємо, напередодні у Росії через санкції припинили випуск нових танків.

Зазначимо, раніше Євросоюз закрив лазівку, через яку в Росію поставлялася зброя низкою європейських країн.

Війна Росії проти України йде 52-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Санкції проти Росії Війна в Україні
NEWS
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв