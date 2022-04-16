Санкції проти Росії поки дали слабкий ефект, - Міноборони Естонії

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що санкції проти Росії поки дали слабкий ефект. Глава відомства додав, що ще залишається можливість посилення обмежень щодо Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лаанета газеті Handelsblatt.