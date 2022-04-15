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У Росії через санкції зупиняється виробництво нових танків, - розвідка

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 17:15
У Росії через санкції зупиняється виробництво нових танків, - розвідка Фото: підбитий танк окупантів (t me suspilnechernihiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Провідне підприємство Росії з виробництва танків - "Уралвагонзавод" - скорочує випуск нової бронетехніки. Завод має проблеми з фінансуванням та імпортними комплектуючими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР відзначили, що "Уралвагонзавод" (Нижній Тагіл)намагається подолати кризу, яка виникла через введені санкції. Підприємство зіткнулося з фінансовими проблемами і нестачею імпортних комплектуючих, зокрема, броньованої сталі. Зупиняється випуск нової бронетехніки, в тому числі Т-90 і Т-14 "Армата".

"Незважаючи на широко розрекламоване "імпортозаміщення" РФ не може самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачання імпортних комплектуючих", - уточнили в ГУР.

Нагадаємо, 14 квітня Євросоюз закрив лазівку, через яку європейські країни постачали в Росію зброю на десятки мільярдів доларів.

Зазначимо, раніше стало відомо про втрату Росією можливості виробляти гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал".

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