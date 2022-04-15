У Росії через санкції зупиняється виробництво нових танків, - розвідка

Провідне підприємство Росії з виробництва танків - "Уралвагонзавод" - скорочує випуск нової бронетехніки. Завод має проблеми з фінансуванням та імпортними комплектуючими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР відзначили, що "Уралвагонзавод" (Нижній Тагіл)намагається подолати кризу, яка виникла через введені санкції. Підприємство зіткнулося з фінансовими проблемами і нестачею імпортних комплектуючих, зокрема, броньованої сталі. Зупиняється випуск нової бронетехніки, в тому числі Т-90 і Т-14 "Армата". "Незважаючи на широко розрекламоване "імпортозаміщення" РФ не може самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачання імпортних комплектуючих", - уточнили в ГУР.