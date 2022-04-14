ЄС закрив лазівку, що дозволяла постачати зброю в Росію на десятки мільйонів євро

Європейський Союз закрив лазівку, яка дозволяла урядам ЄС експортувати зброю на десятки мільйонів євро в Росію тільки минулого року. Це відбувалося, незважаючи на ембарго, яке вступило в силу у 2014 році після того, як Росія окупувала український Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Країни ЄС минулого року продали Росії зброї та боєприпасів на суму 39 млн євро, що більш ніж на 50% більше, ніж у 2020 році, коли продажі склали 25 млн євро і це обсяг відповідав попереднім рокам.

ЄС заборонив експорт зброї до Москви в липні 2014 року у відповідь на тимчасову окупацію Криму Росією, але пункт у санкціях дозволяв продаж за контрактами, підписаними до серпня 2014 року.

Країни з великою оборонною промисловістю, такі як Франція і Німеччина, були одними з найбільших експортерів.

Ця лазівка піддалася різкій критиці з боку деяких урядів ЄС після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Прагнучи послабити військові зусилля Кремля в Україні, ЄС ввів п'ять раундів широкомасштабних санкцій, що забороняють експорт в Росію великої різноманітності технологій, які можуть бути використані оборонною промисловістю.

Але уряди ЄС не змогли негайно погодитися скасувати звільнення від продажу зброї до минулого тижня, коли лазівка була закрита в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС, повідомили дипломати і офіційні особи ЄС.

Документ, опублікований 8 квітня в Офіційному журналі ЄС, виключає цей пункт. Єврокомісія не згадала про закриття лазівки у своєму публічному повідомленні про п'ятий пакет санкцій.

Представник дипломатичного представництва Литви в ЄС заявив, що виняток було скасовано, але країни ЄС зможуть продовжувати перевозити російську зброю в Росію для ремонту, перш ніж вона буде повернута в ЄС.

Єврокомісія, що відповідає за підготовку санкцій, не пропонувала поправку про закриття лазівки, оскільки неясно, чи користується вона одностайною політичною підтримкою 27 країн ЄС, заявили дипломати.

Але на зустрічі минулого тижня посланці погодилися внести поправки в текст після нової критики з боку деяких урядів, у тому числі Польщі та Литви, повідомили дипломати, присутні на зустрічі.