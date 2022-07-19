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Санкції проти Росії: ЄС може внести в чорний список ще 55 осіб

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Париж, Вівторок 19 липня 2022 20:34
Санкції проти Росії: ЄС може внести в чорний список ще 55 осіб Фото: міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз у сьомому пакеті санкцій проти Росії може ввести обмеження проти 55 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Катрін Колонни на засіданні комісії з міжнародних справ у Сенаті.

Зокрема, за її словами, напередодні в Брюсселі міністри країн учасниць ЄС погодили ембарго на імпорт золота.

"Також ми посилили індивідуальні санкції, прийнявши додаткові обмежувальні заходи проти ряду осіб. Ці заходи торкнулися 55 осіб", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Євросоюз погодив санкції проти 48 фізичних осіб з Росії.

Сьогодні стало відомо, що в списку будуть мер Москви Сергій Собянін, актори Сергій Безруков і Володимир Машков, а також лідер байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов.

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