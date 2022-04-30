Санкції проти Росії. ЄС не обговорює відмову від російського газу, - ЗМІ
Євросоюз продовжує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії і Білорусі. У нього може увійти поетапне нафтове ембарго, але без російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Триває робота над 6-м пакетом (санкцій - ред.) ЄС щодо Росії та Білорусі", - повідомив журналіст.
За його словами, в новий санкційний пакет може увійти нафтове ембарго з поетапним введенням до кінця поточного року, але не російський газ. Також обговорюються обмеження щодо "Ощадбанку", але не"Газпромбанку".
У шостий пакет може увійти експортний контроль на постачання європейських товарів до Росії. Однак під них можуть не потрапити автомобілі і продукція фармацевтичних компаній. Крім того, обговорюються Морські заходи, але проти них виступає Кіпр.
Нагадаємо, Євросоюз може схвалити поетапне ембарго на російську нафту вже наступного тижня.
Зазначимо, сьогодні, 30 квітня, стало відомо про готовність Німеччині підтримати санкції проти ядерної галузі Росії.
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