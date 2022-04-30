Санкції проти Росії. ЄС не обговорює відмову від російського газу, - ЗМІ

Євросоюз продовжує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії і Білорусі . У нього може увійти поетапне нафтове ембарго, але без російського газу.

"Триває робота над 6-м пакетом (санкцій - ред.) ЄС щодо Росії та Білорусі", - повідомив журналіст.

За його словами, в новий санкційний пакет може увійти нафтове ембарго з поетапним введенням до кінця поточного року, але не російський газ. Також обговорюються обмеження щодо "Ощадбанку", але не"Газпромбанку".

У шостий пакет може увійти експортний контроль на постачання європейських товарів до Росії. Однак під них можуть не потрапити автомобілі і продукція фармацевтичних компаній. Крім того, обговорюються Морські заходи, але проти них виступає Кіпр.