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ЄС може включити Білорусь до шостого пакету санкцій проти Росії, - Bloomberg

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Брюссель, Субота 30 квітня 2022 17:59
ЄС може включити Білорусь до шостого пакету санкцій проти Росії, - Bloomberg Фото: лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко (president gov by)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз може включити Білорусь до шостого пакету санкцій проти Росії. Він стосується обмеження поставок нафти і роботи фінансового сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, в ЄС обговорюються різні способи скорочення доходів Росії від нафти, в тому числі обмеження цін, спеціальні механізми оплати і тарифи.

"Білорусь буде включена до пакету за її роль у сприянні російському вторгненню, в тому числі в якості плацдарму для військ на початку наступу", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, раніше Bloomberg розкрив поетапний план Європейського союзу щодо введення ембарго на російську нафту. Він передбачає повну відмову від поставок до кінця 2022 року.

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