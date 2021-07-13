Санкції щодо Медведчука готувалися ще з літа 2019 року

За словами колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка, проти Медведчука розглядали персональні санкції за фінансування тероризму.

"По телеканалах Медведчука-Козака ми готувалися ще з червня 2019 року, тоді було кілька варіантів, що можна зробити. Включаючи персональні санкції за фінансування тероризму", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Однак жорсткий варіант вирішення проблеми з кумом російського президента, за словами поінформованих співрозмовників РБК-Україна, знову запропонував Зеленському саме Олексій Данилов-чинний секретар РНБО.