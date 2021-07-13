Санкции по Медведчуку готовились еще с лета 2019 года

Санкции против нардепа Виктора Медведчука готовились еще два года назад. Рассматривались несколько вариантов ограничительных мер.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента".
По словам бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка, против Медведчука рассматривали персональные санкции за финансирование терроризма.
"По телеканалам Медведчука-Козака мы готовились еще с июня 2019 года, тогда было несколько вариантов, что можно сделать. Включая персональные санкции за финансирование терроризма", - сказал он в комментарии РБК-Украина.
Однако жесткий вариант решения проблемы с кумом российского президента, по словам информированных собеседников РБК-Украина, снова предложил Зеленскому именно Алексей Данилов - действующий секретарь СНБО.
Напомним, в феврале СНБО принял решение о введении санкций против Медведчука, а позже это решение было введено в действие президентом Владимиром Зеленским.
Уже в мае, 11 числа, Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Спустя два дня суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Эту меру пресечения недавно продлили до сентября.