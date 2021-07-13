Санкции по Медведчуку готовились еще с лета 2019 года

По словам бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка, против Медведчука рассматривали персональные санкции за финансирование терроризма.

"По телеканалам Медведчука-Козака мы готовились еще с июня 2019 года, тогда было несколько вариантов, что можно сделать. Включая персональные санкции за финансирование терроризма", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Однако жесткий вариант решения проблемы с кумом российского президента, по словам информированных собеседников РБК-Украина, снова предложил Зеленскому именно Алексей Данилов - действующий секретарь СНБО.