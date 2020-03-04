ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна сподівається на санкції ЄС проти Росії за залізничне сполучення з Кримом

Новини » Політика     04.03.2020 - 21:51
Україна сподівається на санкції ЄС проти Росії за залізничне сполучення з Кримом
Фото: міст через Керченську протоку (most.life)

У представництві також оцінили продовження "кримських" санкцій

Представництво України при Європейському союзі розраховує на введення санкцій проти Російської Федерації за залізничне сполучення з Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представництва в Twitter.

У представництві зазначили, що ухвалення рішення про продовження санкцій щодо 175 фізичних та 44 юридичних осіб Російської Федерації у зв'язку з незаконною анексією Криму є особливо цінним для України та демонструє єдність Євросоюзу.

"Комітет постійних представників ЄС погодив продовження санкцій проти 175 осіб та 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України. Це рішення є особливо цінним напередодні 6-х роковин окупації Криму і демонструє єдність ЄС щодо політики невизнання", - йдеться у заяві.

Крім того, в українському представництві очікують введення санкцій проти Росії у відповідь на започаткування залізничного сполучення з окупованим Кримом.

"Сподіваємось на подальші практичні кроки ЄС і у відповідь на започаткування Росією залізничного сполучення з окупованим Кримом", - зазначили в представництві.

Україна сподівається на санкції ЄС проти Росії за залізничне сполучення з Кримом

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли ЄС сьогодні ухвалили рішення про продовження санкцій щодо 175 фізичних та 44 юридичних осіб РФ у зв'язку з незаконною анексією Криму. Однак з санкційного списку виключили колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Авіація Росії провела навчання зі стрільбами у анексованому Криму МЗС України засудило поїздку делегації муніципалітетів Сицилії до Криму
Новини України Російська ФедераціяКримжелезная дорогаСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся