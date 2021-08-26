Санкції за анексію Криму встановлюють "червоні лінії" для РФ, - Кальюлайд

На думку президента Естонії Керсті Кальюлайд, міжнародне співтовариство в кримському питанні продемонструвало більш скоординовану позицію, ніж під час конфлікту в Грузії. Усі вжиті кроки щодо Росії мають свій ефект.

Президент Естонії вважає, що введені санкції допомагають позначити "червоні лінії", які не дозволять надалі анексувати території інших держав.

"Всі кроки, які ми робимо, однозначно допомагають-принаймні, дають зрозуміти, що вільний світ, який керується певними правилами, не буде робити вигляд, що все в порядку. Після війни в Грузії у мене було відчуття, що, можливо, наша поведінка створила помилкове уявлення, що немає нічого поганого в тому, щоб відчувати свою силу на сусідах. На цей раз, на мій погляд, міжнародне співтовариство діяло більш злагоджено, демонструвало більш скоординовану позицію", - сказала Кальюлайд.