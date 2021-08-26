Санкции за аннексию Крыма устанавливают "красные линии" для РФ, - Кальюлайд
По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, международное сообщество в крымском вопросе продемонстрировало более скоординированную позицию, чем во время конфликта в Грузии. Все предпринимаемые шаги в отношении России имеют свой эффект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Крым.Реалии".
Президент Эстонии считает, что введенные санкции помогают обозначить "красные линии", которые не позволят в дальнейшем аннексировать территории других государств.
"Все шаги, которые мы делаем, однозначно помогают - по крайней мере, дают понять, что свободный мир, который руководствуется определенными правилами, не будет делать вид, что все в порядке. После войны в Грузии у меня было ощущение, что, возможно, наше поведение создало ложное представление, что нет ничего плохого в том, чтобы испытывать свою силу на соседях. На этот раз, на мой взгляд, международное сообщество действовало более слаженно, демонстрировало более скоординированную позицию", – сказала Кальюлайд.
Ранее она заявила, что Евросоюз должен быть смелее в вопросе расширения. Однако, Украина не подходит под требования членства в ЕС.
Ранее в Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС.