Санду собирает Великое национальное собрание. Что это значит

Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан страны собраться 21 мая на площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Это необходимо для того, чтобы поддержать европейскую интеграцию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
"Докажем всему миру, что граждане Молдовы хотят мира и демократии в своей стране, хотят, чтобы Молдова стала частью ЕС", - сказала Санду.
Президент Молдовы напомнила, что в Кишиневе проходили многочисленные акции протеста, организованные "Движением для народа" и партией "Шор".
"Время показало, что мы выбрали правильный путь, и те, кто мечтал дестабилизировать ситуацию в Молдове, потерпели неудачу. Но грязные деньги от тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране, продолжают поступать. Некоторые видят то, что происходит в Украине и радуются преступлениям "Эти люди, которые продали свою страну, готовы уравнять наши села и города с землей, чтобы вернуться к власти. Группа воров, которым платят грязные деньги, поставила своей целью помешать нашему европейскому пути, нашему пути к миру и процветанию", - заявила Санду.
Кроме этого, она считает, что многих создается ошибочное впечатление, что граждане Молдовы смотрят на то, что происходит с безразличием.
"Многие ошибочно считают, что граждане нашей страны безразличны и не предпринимают никаких действий. Некоторые до сих пор сомневаются, действительно ли наш народ хочет вступить в Евросоюз. Я предлагаю ответить им", - сказала она.
Президент Молдовы считает, что ее стране пора показать, как отстаивать демократию.
"Мы хотим, чтобы Евросоюз стал нашим домом. Соберемся, как мы собрались, когда требовали независимости и получили ее. Так же как мы объединились и защищали нашу демократию и стояли на своем в самые трудные времена. Поэтому соберемся сейчас", - призвала она.
Санду рассказала, что уже в ближайшее время планирует подробнее обсудить детали готовящихся собраний с гражданским обществом и политическими силами.
"Даже если у нас иногда разные мнения, сейчас не время для ссор и раскола. Сейчас пора объединиться и вместе стать частью европейской семьи. Большие решения принимаются людьми на площади Большого национального собрания", - подчеркнула она.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.
До этого украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове, целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти. В свою очередь, Служба разведки и безопасности Молдовы (СИБ) подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России по разрушению политической ситуации в стране.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.