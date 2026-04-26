Санду прибыла в Киев по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы

12:11 26.04.2026 Вс
1 мин
Какие планы имеет молдавский лидер во время визита в Украину?
aimg Мария Науменко
Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)

Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС и планирует посетить зону отчуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в соцсети Х.

Читайте также: Радиация не заперта в зоне: как из Чернобыля даже сейчас убегают опасные изотопы

В рамках визита Санду также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Через 40 лет после Чернобыля я нахожусь в Киеве для переговоров с Зеленским и отправляюсь в Чернобыль, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал своим здоровьем и жизнью ради Европы", - отметила она.

Президент Молдовы подчеркнула, что последствия подобных катастроф не имеют границ.

"Катастрофы не знают границ - так же как и солидарность. Молдова поддерживает тех, кто строит, а не разрушает", - добавила она.

Напомним, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить международное давление на Россию и ввести санкции против "Росатома". По его словам, РФ использует атомную энергетику как инструмент влияния, создавая риски для безопасности.

Он подчеркнул, что мир должен действовать решительно, чтобы не допустить повторения подобных катастроф.

Больше по теме:
ЧАЭС и город из прошлого: эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения, где остановилось время
ЧАЭС и город из прошлого: эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения, где остановилось время
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским