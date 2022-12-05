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Санду осудила ракетный удар по Украине. Но не упомянула ракету в Молдове

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Молдовы Майя Санду осудила ракетную атаку РФ по инфраструктуре Украины, но не упомянула упавшую в Молдове ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

Санду призвала международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить войну.

"Мы решительно осуждаем повторяющиеся нападения России на гражданское население и объекты Украины, а также на критически важную инфраструктуру. Международное сообщество должно усилить давление на Россию, чтобы остановить войну. Только так мы сможем положить конец страданиям и гибели людей", - отметила президент Молдовы.

Также в МИД Молдовы прокомментировали ракетный удар по Украине и осудили их гуманитарные последствия.

"Эти неоправданные действия приводят к драматическим последствиям в Украине, оставляя людей без электричества, отопления, а в некоторых случаях и воды. Дипломатические учреждения Республики Молдова в Украине внимательно следят за развитием ситуации безопасности", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадание по энергетическим объектам.

Добавим, в Украине наблюдают перебои со светом на фоне ракетных запусков РФ. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.

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