Санду засудила ракетний удар по Україні. Але не згадала ракету у Молдові

Президент Молдови Майя Санду засудила ракетну атаку РФ по інфраструктурі України, але не згадала ракету, що впала в Молдові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.
Санду закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну.
"Ми рішуче засуджуємо напади Росії, що повторюються, на громадянське населення і об'єкти України, а також на критично важливу інфраструктуру. Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну. Тільки так ми зможемо покласти край стражданням і загибелі людей", - зазначила президент Молдови.
Також у МЗС Молдови прокоментували ракетний удар по Україні та засудили їхні гуманітарні наслідки.
"Ці невиправдані дії призводять до драматичних наслідків в Україні, залишаючи людей без електрики, опалення, а в деяких випадках і води. Дипломатичні установи Республіки Молдова в Україні уважно стежать за розвитком безпекової ситуації", - йдеться у заяві відомства.
Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучення по енергетичних об'єктах.
Додамо, в Україні спостерігають перебої зі світлом на тлі ракетних запусків РФ. У кількох областях повідомляють про масові відключення.
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