Санду выдвинула своего советника по обороне на пост премьера Молдовы

Сегодня, 10 февраля, президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру Дорина Речана на пост премьер-министра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.
"Экономика и безопасность страны нуждаются в новой жизни. Новое правительство должно повысить уровень безопасности и сохранить Молдову в мире свободных стран... Я провела консультации с парламентскими фракциями и выдвинула Дорина Речана кандидатом в премьер-министры", - сказал Санду.
Спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что фракция правящей партии "Действие и солидарность" поддержала кандидатуру президента.
Дорин Речан, в свою очередь, заявил, что немедленно приступит к подготовке программы нового кабмина. Он назвал три основных приоритета.
"Первое – порядок и дисциплина в госинститутах, они должны обслуживать граждан и бизнес. Да, есть сопротивление, но мы его преодолеем.
Второе – дать новую жизнь экономике. Это означает дать больше ресурсов для инвестиций в бизнес, малых и средних предприятий. Это путь к созданию рабочих мест, больших зарплат.
Третье – мир и стабильность. Мы должны консолидировать сектор безопасности, чтобы все люди чувствовали себя в безопасности", - сказал Речан.
Особым пунктом программы нового правительства он выделил интеграцию в ЕС.
Согласно резюме Речана, с 2012 по 2015 он возглавлял Министерство внутренних дел Молдовы, тогда он был назначен по квоте Либерально-демократической партии Молдовы. До этого, с 2010 по 2012 год, он занимал должность замминистра информационных технологий и коммуникаций.
До работы в правительстве он работал директором маркетингового отдела TeleMedia Group. Также он являлся менеджером проектов в Агентстве реструктуризации предприятий и оказания помощи.
Речан вернулся на госслужбу в феврале 2022 года, став советником Санду. С тех пор его неоднократно прочили на место премьер-министра.
Напомним, сегодня премьер Молдовы объявила о своей отставке . Причин своего решения она не назвала.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.
После этого в Молдове подтвердили слова Зеленского.
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