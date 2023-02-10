Санду висунула свого радника з оборони на пост прем'єра Молдови

"Економіка та безпека країни потребують нового життя. Новий уряд має підвищити рівень безпеки та зберегти Молдову у світі вільних країн... Я провела консультації з парламентськими фракціями та висунула Доріна Речана кандидатом у прем'єр-міністри", - сказав Санду.

Речник парламенту Ігор Гросу повідомив, що фракція правлячої партії "Дія та солідарність" підтримала кандидатуру президента.

Дорін Речан, своєю чергою, заявив, що негайно розпочне підготовку програми нового кабміну. Він назвав три основні пріоритети.

"Перше - порядок та дисципліна у держінститутах, вони мають обслуговувати громадян та бізнес. Так, є опір, але ми його подолаємо.



Друге - дати нове життя економіці. Це означає дати більше ресурсів для інвестицій у бізнес, малих та середніх підприємств. Це шлях до створення робочих місць, великих зарплат.



Третє - мир та стабільність. Ми повинні консолідувати сектор безпеки, щоб усі люди відчували себе у безпеці", - сказав Речан.

Особливим пунктом програми нового уряду він виділив інтеграцію до ЄС.

Згідно з резюме Речана, з 2012 по 2015 рік він очолював Міністерство внутрішніх справ Молдови, тоді він був призначений за квотою Ліберально-демократичної партії Молдови. До цього, з 2010 по 2012 рік, він обіймав посаду заступника міністра інформаційних технологій та комунікацій.

До роботи в уряді він працював директором маркетингового відділу TeleMedia Group. Також він був менеджером проектів в Агентстві реструктуризації підприємств та надання допомоги.

Речан повернувся на держслужбу улютому 2022 року, ставши радником Санду. З того часу його неодноразово пророкували на місце прем'єр-міністра.