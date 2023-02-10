Санду выдвинула своего советника по обороне на пост премьера Молдовы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker .

"Экономика и безопасность страны нуждаются в новой жизни. Новое правительство должно повысить уровень безопасности и сохранить Молдову в мире свободных стран... Я провела консультации с парламентскими фракциями и выдвинула Дорина Речана кандидатом в премьер-министры", - сказал Санду.

Спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что фракция правящей партии "Действие и солидарность" поддержала кандидатуру президента.

Дорин Речан, в свою очередь, заявил, что немедленно приступит к подготовке программы нового кабмина. Он назвал три основных приоритета.

"Первое – порядок и дисциплина в госинститутах, они должны обслуживать граждан и бизнес. Да, есть сопротивление, но мы его преодолеем.



Второе – дать новую жизнь экономике. Это означает дать больше ресурсов для инвестиций в бизнес, малых и средних предприятий. Это путь к созданию рабочих мест, больших зарплат.



Третье – мир и стабильность. Мы должны консолидировать сектор безопасности, чтобы все люди чувствовали себя в безопасности", - сказал Речан.

Особым пунктом программы нового правительства он выделил интеграцию в ЕС.

Согласно резюме Речана, с 2012 по 2015 он возглавлял Министерство внутренних дел Молдовы, тогда он был назначен по квоте Либерально-демократической партии Молдовы. До этого, с 2010 по 2012 год, он занимал должность замминистра информационных технологий и коммуникаций.

До работы в правительстве он работал директором маркетингового отдела TeleMedia Group. Также он являлся менеджером проектов в Агентстве реструктуризации предприятий и оказания помощи.

Речан вернулся на госслужбу в феврале 2022 года, став советником Санду. С тех пор его неоднократно прочили на место премьер-министра.