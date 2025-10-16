Санду рассказала, почему следующего премьера Молдовы решили искать в Украине
Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что лично обратилась к Александру Мунтяну с предложением возглавить правительство страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Санду отметила, что решение о выдвижении Александру Мунтяну приняли после коллективного обсуждения с коллегами из правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).
"В тот момент, когда господин Дорин Речан объявил нам, что не хочет больше исполнять обязанности премьер-министра, мы собрались вместе с несколькими коллегами из PAS и обсудили, каким должен быть профиль следующего премьер-министра", - сказала Санду.
Санду отметила, что будущий премьер-министр должен иметь экономический профиль, учитывая текущую ситуацию в стране.
"И мы решили, что профиль должен быть экономическим, потому что по многим объективным и субъективным причинам у нас сложная экономическая ситуация", - добавила она.
По ее словам, кандидатура Александру Мунтяну была выбрана из нескольких претендентов как наиболее подходящая.
"Мы проанализировали несколько кандидатур, и я связалась с ним. Через некоторое время нам удалось получить его согласие", - подчеркнула она.
Санду также отметила, что знакома с Александру Мунтяну с 1990-х годов и в течение этого времени следила за его профессиональной деятельностью.
"Он человек с большим управленческим и жизненным опытом", - подчеркнула президент.
Выборы в Молдове
Напомним, 28 сентября в Молдове впервые состоялись парламентские выборы по новому Электоральному кодексу. Правящая партия президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" набрала более 50% голосов.
5 октября партии Санду официально выделили большинство мест в парламенте Молдовы.
Позже стало известно, что в Молдове планируют выдвинуть на должность премьер-министра 61-летнего бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.