Президент Литвы призвал к санкциям против "Росатома" в годовщину аварии на ЧАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество усилить давление на Россию и ввести санкции против государственной корпорации "Росатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Науседы в соцсети Х.

Заявление прозвучало в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

По словам Науседы, спустя десятилетия после катастрофы мир снова сталкивается с рисками, связанными с использованием атомной энергетики.

"От Запорожья до Чернобыля и Астравца Россия использует атомную энергетику как оружие - путем оккупации, нападений и повреждения ядерных объектов", - подчеркнул он.

Науседа призвал к решительным международным действиям, подчеркнув, что мир не должен допустить повторения подобных катастроф.

"Необходимо срочно принять более решительные международные меры. Мы не должны допустить, чтобы история повторилась. Введите санкции против "Росатома", - подытожил он.