Радиация не заперта в зоне: как из Чернобыля даже сейчас ускользают опасные изотопы

Радиация из Чернобыльской зоны способна мигрировать на чистые земли. Основным каналом распространения опасных частиц являются воды Припяти, а также ветры, которые разносят пыль и дым от пожаров.

Об этом в интревью РБК-Украина рассказал радиоэколог и генеральный директор "Экоцентра" Сергей Киреев .

Главное: Вода как основной путь: От 90% до 98% радиоактивности выносится за пределы Чернобыльской зоны через реку Припять. Этот процесс продолжается круглогодично, в отличие от воздушного выноса.

Последствия Чернобыльской катастрофы (инфографика РБК-Украина)

Вода - главный "транспорт"

По словам специалиста, от 90% до 98% активности радионуклидов выносится за пределы зоны через поверхностные воды - реки и водотоки бассейна Припяти.

Сегодня концентрация изотопов в воде обычно не превышает гигиенические нормативы. Она существенно меньше показателей первых лет после аварии, когда еще не было защитных дамб. Ранее, при половодье, река выходила на загрязненные участки поймы и смывала радионуклиды дальше по течению. Так было в 1991-92-х.

"А в 1999-м, когда на реке изо льда образовались "пробки" и вода вышла из берегов. Тогда некоторое время содержание радионуклидов превышало установленные нормативы", - вспоминает эксперт.

После сооружения двух защитных дамб такого массового смыва уже не происходит. Объем выноса радиоактивных частиц напрямую зависит от уровня водности Припяти.

"В последние годы наблюдается гидрологическая засуха, поэтому вынос радионуклидов значительно меньше, чем был в годы высокой водности", - объясняет Киреев.

Воздух и пожары

Второй путь - воздушный. Радиоактивная пыль поднимается во время масштабных инженерных работ или пожаров. И хотя пожары - события кратковременные, их последствия могут быть катастрофическими:

Во время масштабных лесных пожаров объем вынесенной радиации может равняться годовому вымыванию через реки.

Военный фактор: Ситуация осложняется минированием территорий, что мешает ликвидаторам вовремя тушить огонь.

"Значительные территории заминированы, что ограничивает доступ к очагам пожаров и делает невозможным проведение полноценных профилактических мероприятий. Это приводит к задержкам в реагировании и увеличивает масштабы потенциальных возгораний", - говорит Киреев.

Картосхема распространения масштабных пожаров в ЗВ в 2015-2024 гг. (по данным NASA, визуализация "Экоцентра")

Техногенный вынос

Третий путь - это транспорт, грузы и персонал. Для минимизации этого риска в зоне действует строгий дозиметрический контроль на КПП.

"При превышении установленных контрольных уровней (КУ) на одежде или обуви проводится дезактивация. Если не удается это сделать, вещи изымают и передают на захоронение. Транспорт и грузы при превышении КУ направляют на пункт дезактивации", - говорит эксперт.

Какие радионуклиды остаются в зоне

По словам Киреева, в зоне остаются ряд опасных изотопов, хотя их количество снижается.

"Цезий-137 распадается за 28 лет, стронций-90 - за 30 лет. То есть уже сейчас этих элементов стало наполовину меньше, чем было сразу после аварии. Но до сих пор много изотопов америция и плутония. Например, плутоний-239 имеет период полураспада 24 тысячи лет", - добавляет Киреев.

Самые высокие показатели радиации фиксируют возле промплощадки и на местах выпадения радионуклидов. Средняя мощность на административно-бытовом корпусе станции (АПК-1) около 0,4 мкЗв/ч, на нефтебазе - 4,5 мкЗв/ч, на ДСГ-2 - 7,3 мкЗв/ч. При этом норма для гражданского населения - 0,3 мкЗв/ч.