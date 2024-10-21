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Санду будет сложно переизбраться на второй срок: аналитик назвал причины

Фото: Майя Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Президент Молдовы Майя Санду вышла во второй тур выборов в Молдове. Но там ей будет сложно победить.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политический аналитик, управляющий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.

По его мнению, один из факторов, который усложнит победу Санду, - вероятная мобилизация для участия во втором туре противников евроинтеграции. Такой сценарий возможен, поскольку они не получили желаемого результата на референдуме. 

"Это более 730 тысяч голосов, а это больше, чем Майя Санду получила в первом туре", - уточнил Рохов.

Он также уточнил, что около 130 тысяч избирателей, которых подкупил беглый молдавский олигарх Илан Шор, также примут участие во втором туре. 

При этом, как добавил Рохов, Стояногло могут поддержать и другие рейтинговые кандидаты, которые не прошли во второй тур. 

 

Выборы президента Молдовы

Напомним, сегодня, 21 октября, стали известны окончательные результаты первого тура президентских выборов в Молдове.

Победила Майя Санду, за нее проголосовали 42,45% избирателей.

Во второй тур также вышел поддерживаемый пророссийской Партией социалистов кандидат от ПСРМ Александр Стояногло, он набрал 25,98% голосов.

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МолдоваПрезидентские выборыМайя Санду