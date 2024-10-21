Санду будет сложно переизбраться на второй срок: аналитик назвал причины

По его мнению, один из факторов, который усложнит победу Санду, - вероятная мобилизация для участия во втором туре противников евроинтеграции. Такой сценарий возможен, поскольку они не получили желаемого результата на референдуме.

"Это более 730 тысяч голосов, а это больше, чем Майя Санду получила в первом туре", - уточнил Рохов.

Он также уточнил, что около 130 тысяч избирателей, которых подкупил беглый молдавский олигарх Илан Шор, также примут участие во втором туре.

При этом, как добавил Рохов, Стояногло могут поддержать и другие рейтинговые кандидаты, которые не прошли во второй тур.