Санду буде складно переобратися на другий термін: аналітик назвав причини

На його думку, одним з чинників, який ускладнить перемогу Санду, є ймовірна мобілізація для участі у другому турі противників євроінтеграції. Такий сценарій можливий, оскільки вони не отримали бажаного результату на референдумі.

"Це понад 730 тисяч голосів, а це більше, ніж Мая Санду отримала у першому турі", - уточнив Рохов.

Він також уточнив, що близько 130 тисяч виборців, яких підкупив молдавський олігарх Ілан Шор, також візьмуть участь у другому турі.

При цьому, як додав Рохов, Стояногло можуть підтримати інші рейтингові кандидати, які не пройшли в другий тур.