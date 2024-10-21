Санду буде складно переобратися на другий термін: аналітик назвав причини

Президент Молдови Мая Санду вийшла до другого туру виборів у Молдові. Але там їй буде важко перемогти.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив політичний аналітик, керуючий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.
На його думку, одним з чинників, який ускладнить перемогу Санду, є ймовірна мобілізація для участі у другому турі противників євроінтеграції. Такий сценарій можливий, оскільки вони не отримали бажаного результату на референдумі.
"Це понад 730 тисяч голосів, а це більше, ніж Мая Санду отримала у першому турі", - уточнив Рохов.
Він також уточнив, що близько 130 тисяч виборців, яких підкупив молдавський олігарх Ілан Шор, також візьмуть участь у другому турі.
При цьому, як додав Рохов, Стояногло можуть підтримати інші рейтингові кандидати, які не пройшли в другий тур.
Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, стали відомі остаточні результати першого туру президентських виборів у Молдові.
Перемогла Майя Санду, за неї проголосували 42,45% виборців.
У другий тур також вийшов кандидат від ПСРМ Олександр Стояногло, який підтримується проросійською Партією соціалістів, він набрав 25,98% голосів.
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