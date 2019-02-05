Капітан "Наполі" Гамшик продовжить кар'єру в Китаї

Фото: Марек Гамшик (facebook.com/SSCNapoli)

Словак уклав 3-річну угоду з "Далянь Іфань"

Півзахисник італійського "Наполі" і збірної Словаччини з футболу Марек Гамшик перебрався в китайський "Далянь Іфань". Про те стверджує Sky Sport Italia.

Повідомляється, що 31-річний футболіст підписав контракт на 3 роки, по якій він буде отримувати зарплату в розмірі 9 млн євро в рік плюс бонуси. Китайцям трансфер капітана наполітанцев обійдеться в 15 млн євро.

Відзначимо, що Гамшек грає за "Наполі" з 2007 року, при це він є рекордсменом за кількістю зіграних матчів (478) і забитих голів (114).

У нинішньому сезоні він зіграв в 13 матчах в рамках Серії А, що не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, захисник "Бешикташа" і збірної Хорватії Домагой Віда повідомив, що вирішив залишитися в турецькій команді, незважаючи на трансферні пропозиції від європейських клубів.