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Ілон Маск оголосив дату початку випуску найшвидшого серійного автомобіля в світі

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Нью-Йорк, Четвер 20 травня 2021 12:46
Ілон Маск оголосив дату початку випуску найшвидшого серійного автомобіля в світі Фото: засновник і виконавчий директор Tesla Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американський виробник електромобілів Tesla 3 червня 2021 року почне випуск автомобілів Model S Plaid на своєму заводі в Каліфорнії. Вони стануть найшвидшими в світі серед серійних моделей.

Про це у своєму Twitter повідомив засновник і виконавчий директор Tesla Ілон Маск.

"Випуск Tesla Model S Plaid розпочнеться 3 червня на нашому заводі в Каліфорнії. Найшвидший автомобіль серійного виробництва здатний розігнатися до 60 миль/год (близько 97 км/год - ред.) менш ніж за 2 секунди", - написав Маск.

Нагадаємо, 13 травня Tesla призупинила продаж за біткоіни. Причина цього неекологічність способу отримання цієї криптовалюта.

Відзначимо, в березні 2021 року в США в місті Фримонт (штату Каліфорнія) сталася пожежа на заводі з випуску автомобілів Tesla.

Як повідомляло РБК-Україна, дочірня компанія Tesla непомітно будує гігантську акумуляторну батарею потужністю понад 100 мегават в Анґлтон, штат Техас, місті приблизно в 40 милях на південь від Х'юстона. Батарея такого розміру могла б забезпечити енергією близько 20 тисяч будинків в спекотний літній день.

Нагадаємо, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск в лютому втратив статус найбагатшої людини планети за версією Bloomberg.

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