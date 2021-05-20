Ілон Маск оголосив дату початку випуску найшвидшого серійного автомобіля в світі
Американський виробник електромобілів Tesla 3 червня 2021 року почне випуск автомобілів Model S Plaid на своєму заводі в Каліфорнії. Вони стануть найшвидшими в світі серед серійних моделей.
Про це у своєму Twitter повідомив засновник і виконавчий директор Tesla Ілон Маск.
"Випуск Tesla Model S Plaid розпочнеться 3 червня на нашому заводі в Каліфорнії. Найшвидший автомобіль серійного виробництва здатний розігнатися до 60 миль/год (близько 97 км/год - ред.) менш ніж за 2 секунди", - написав Маск.
Нагадаємо, 13 травня Tesla призупинила продаж за біткоіни. Причина цього неекологічність способу отримання цієї криптовалюта.
Відзначимо, в березні 2021 року в США в місті Фримонт (штату Каліфорнія) сталася пожежа на заводі з випуску автомобілів Tesla.
Як повідомляло РБК-Україна, дочірня компанія Tesla непомітно будує гігантську акумуляторну батарею потужністю понад 100 мегават в Анґлтон, штат Техас, місті приблизно в 40 милях на південь від Х'юстона. Батарея такого розміру могла б забезпечити енергією близько 20 тисяч будинків в спекотний літній день.
Нагадаємо, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск в лютому втратив статус найбагатшої людини планети за версією Bloomberg.