Samsung випустив бюджетний смартфон з 5G

Компанія Samsung випустила смартфон Galaxy A90 з підтримкою мережі 5G, який буде мати меншу ціну, ніж флагманські аналоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Samsung.

Повідомляється, що продаж нового смартфона від Samsung стартує в середу, 4 вересня, в Південній Кореї. Наголошується, що при схожих характеристиках з моделлю Galaxy S10, Galaxy A90 буде більш дешевим, хоча конкретна ціна не називається.

Смартфон Galaxy A90 створений на однокристальних платформі Qualcomm Snapdragon 855 і має варіанти з 6 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг зовнішньої пам'яті становить 128 ГБ.

Новинка обладнана дисплеєм SuperAMOLED Infinity-U. Його діагональ складе 6,7 дюйма з дозволом 2400х1080 пікселів. Сканер відбитку пальця вбудований в екран.

Основна камера оснащена трьома датчиками - у 48 Мп, 8 Мп і 5 Мп. При цьому в ній використовується система стабілізації Super Steady. Фронтальна камера має дозвіл 32 Мп.

Ємність батареї становить 4500 мАч. При цьому є можливість швидкої зарядки потужністю 25 Вт. Смартфон має масу в 296 грамів і габарити - 164,8х76,4х8,4 мм.

Фото: новий смартфон від Samsung (samsungmobilepress.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple презентує нові моделі iPhone 11 через тиждень 10 вересня. Нові iPhone будуть мати новий дизайн - пропаде логотип Apple з корпусу смартфона.

Також 19 вересня в Мюнхені пройде презентація нових флагманів від Huawei. Китайська компанія презентує нові моделі смартфонів Mate 30 і Mate 30 Pro.