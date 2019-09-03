Samsung выпустил бюджетный смартфон с 5G

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy A90 с поддержкой сети 5G, который будет иметь меньшую цену, чем флагманские аналоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Samsung.

Сообщается, что продажа нового смартфона от Samsung стартует в среду, 4 сентября, в Южной Корее. Отмечается, что при похожих характеристиках с моделью Galaxy S10, Galaxy A90 будет более дешевым, хотя конкретная цена не называется.

Смартфон Galaxy A90 создан на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 855 и имеет варианты с 6 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем внешней памяти составляет 128 ГБ.

Новинка оборудована дисплеем SuperAMOLED Infinity-U. Его диагональ составит 6,7 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей. Сканер отпечатка пальца встроен в экран.

Основная камера оснащена тремя датчиками - в 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп. При этом в ней используется система стабилизации Super Steady. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Емкость батареи составляет 4500 мАч. При этом есть возможность быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон имеет массу в 296 граммов и габариты - 164,8х76,4х8,4 мм.

Фото: новый смартфон от Samsung (samsungmobilepress.com)

Напомним, ранее сообщалось, что Apple презентует новые модели iPhone 11 через неделю 10 сентября. Новые iPhone будут иметь новый дизайн - пропадет логотип Apple с корпуса смартфона.

Также 19 сентября в Мюнхене пройдет презентация новых флагманов от Huawei. Китайская компания презентует новые модели смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro.