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Huawei анонсував презентацію нових флагманів

Новини » Телеком & IT    02.09.2019 - 11:31
Huawei анонсував презентацію нових флагманів
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Презентація новинок відбудеться 19 вересня в Мюнхені

Компанія Huawei презентує нові флагманські смартфони Mate 30 і Mate 30 Pro 19 вересня в Мюнхені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Повідомляється, що нові моделі повинні стати першими смартфонами, які будуть працювати на базі однокристальних системи Kirin 990. Також буде можливість записувати відеоролики з роздільною здатністю 4К з частотою 60 к/с. Модель Mate 30 буде обладнана акумулятором ємністю 4200 мАч, Pro модель – 4500 мАч.

Крім цього, нові флагмани можуть стати першими в світі смартфонами з так званим екраном "waterfall screen", який буде мати сильно загнуті по боках сторони.

У самій корпорації деталі характеристик моделей не повідомляють. Загадкою залишається і те, чи будуть доступні сервіси Google.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 вересня iPhone презентує нову модель iPhone 11. Презентація пройде в театрі Стіва Джобса, розташованому на території кампуса Apple Park в Купертіно.

Також повідомлялося, що в кінці серпня Huawei презентував свій новий флагман Nova 5T. Очікувалося, що смартфон стане самим компактним флагманом 2019 року, однак він став більш габаритними.

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