Samsung призывает срочно включить эти функции безопасности: проверьте, есть ли ваш смартфон в списке

Samsung обращается к владельцам смартфонов Galaxy с призывом активировать ряд функций безопасности, направленных на защиту устройств от краж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Что известно

В компании объясняют это ростом количества случаев краж телефонов по всему миру и рекомендуют всем пользователям обязательно включить антиворовские механизмы.

С выходом обновления One UI 7 на базе Android 15 Samsung усовершенствовала набор функций защиты от краж и ограблений. В их числе:

Блокировка при обнаружении кражи (Theft Detection Lock)

Функция Android, доступная на устройствах с Android 10 и выше. С помощью искусственного интеллекта она определяет попытку выхватить телефон из рук и убежать, уехать на велосипеде или машине. В случае срабатывания экран смартфона мгновенно блокируется, предотвращая несанкционированный доступ.

Блокировка устройства в офлайн-режиме (Offline Device Lock)

Тоже функция Android, автоматически блокирующая экран при многократных неудачных попытках разблокировки, даже если устройство отключено от сети.

Удаленная блокировка (Remote Lock)

Позволяет заблокировать экран телефона с помощью номера телефона и простого теста безопасности с любого устройства.

Включить эти функции можно в меню: Настройки, Безопасность и конфиденциальность, Защита потерянного устройства, Защита от кражи.

Кроме того, Samsung рекомендует активировать функцию Identity Check, которая требует подтверждения по биометрии при попытке изменить важные настройки безопасности, если смартфон находится за пределами доверенного местоположения.

Активировать ее можно через Настройки, Безопасность и конфиденциальность, Защита потерянного устройства, Защита от кражи, Identity Check.

В настройках можно добавить "Безопасные места" - зоны, в которых биометрия не будет требоваться для изменения конфиденциальной информации.

В блоге Samsung также выделили функцию Security Delay - она запускает часовой таймер, если кто-то пытается сбросить биометрические данные, отключить Identity Check, изменить настройки экрана блокировки, выключить функцию Find My или изменить "Безопасные места". Это дает владельцу время удаленно заблокировать телефон в случае кражи.

На данный момент эти функции доступны для следующих моделей Galaxy, а в ближайшем будущем появятся и на других устройствах: