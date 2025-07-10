ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Samsung готовит смартфон, который складывается трижды: когда ждать анонс

Четверг 10 июля 2025 18:15
UA EN RU
Samsung готовит смартфон, который складывается трижды: когда ждать анонс Samsung подтвердил выпуск уникального смартфона (фото:
Автор: Павел Колесник

Несмотря на то, что вчерашняя презентация Galaxy Unpacked прошла без каких-либо упоминаний о трифолд-смартфоне, Samsung официально подтвердила: устройство действительно существует и будет представлено до конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский сайт о компьютерной технике The Verge.

Что известно

По словам главы мобильного подразделения Samsung TM Roh, компания близка к завершению разработки.

"Мы рассчитываем представить трифолд-смартфон в этом году. Сейчас сосредоточены на совершенствовании устройства и его удобстве для пользователя, но окончательное название пока не выбрано", - отметил топ-менеджер.

О грядущей новинке также рассказали и другие представители компании. Так, по данным Android Authority, один из руководителей Samsung заявил, что устройство уже разработано и может быть запущено в массовое производство, но в компании пока решают, насколько оно будет востребовано на рынке.

"У нас уже давно есть готовый прототип трифолда. Это не новая концепция. Вопрос сейчас в другом - есть ли реальный спрос на такой форм-фактор?" - заявил представитель.

Интерес к новинке подогревается уже не первый месяц. Устройство мелькало в анимациях прошивки One UI 8 и даже кратко демонстрировалось в январе на одной из презентаций Samsung. Однако на последнем Galaxy Unpacked, где компания представила Z Fold 7, Z Flip 7 и Watch 8, зрителям так и не показали трифолд.

На данный момент единственным официально представленным смартфоном с тройным сгибом остается Huawei Mate X3 Tri-Fold. Если Samsung успеет до конца года, конкуренция на рынке инновационных складных устройств может выйти на новый уровень.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Samsung Смартфоны
Новости
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом