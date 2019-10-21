Samsung відмовився від використання Linux на смартфонах

Компанія Samsung відмовилася від використання програмного забезпечення Linux on DeX на смартфонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Itc.ua.

Повідомляється, що підтримка Linux буде припинено для смартфонів і планшетів Samsung після виходу оновлення Android 10. В Samsung не повідомляють причину закриття проекту.

Проект Linux on DeX був запущений рік тому. ПЗ дозволяло пристроям після підключення до монітора за допомогою кабелю HDMI-USB-C використовувати інтерфейс, аналогічний настільних операційних систем. Linux давав можливість підвищити продуктивність пристрою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що компанія Samsung припинила виробництво мобільних телефонів у Китаї. Причиною згортання виробництва стала конкуренція з боку місцевих виробників.

Також повідомлялося, що у вересні Samsung випустив у продаж сгибаемый смартфон Galaxy Fold. 6 вересня смартфон вийшов у продаж на ринок в Кореї. У Німеччині, Франції і Сінгапурі Galaxy Fold став доступний з 18 вересня. Вартість смартфона становить 1 980 тис. дол.