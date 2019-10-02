Samsung згортає виробництво в Китаї

Фото: офіс Samsung (mobidevices.ru)

Компанія згортає виробництво через конкуренцію з боку місцевих виробників

Південнокорейська компанія Samsung припинила виробництво мобільних телефонів у Китаї через посилення конкуренції з боку вітчизняних конкурентів на найбільшому в світі ринку смартфонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зазначається, що компанія закрила протягом року два останніх заводи. Samsung припинила виробництво телефонів у Китаї слідом за іншими виробниками, які перенесли виробництво з Китаю через зростання витрат на робочу силу і уповільнення темпів економічного зростання.

Sony також заявила, що закриває свій завод з виробництва смартфонів в Пекіні і буде виробляти смартфони тільки в Таїланді. Apple як і раніше виробляє свої продукти в Китаї.

Згідно з дослідженням ринку, частка Samsung на китайському ринку скоротилася до 1% у першому кварталі з 15% в середині 2013 року, поступившись швидкозростаючим китайських брендів, таких як Huawei і Xiaomi.

"В Китаї люди купують недорогі смартфони від вітчизняних брендів і дорогі телефони від Apple або Huawei. У Samsung мало надії на те, щоб відродити свою частку", - зазначив аналітик китайського ринку смартфонів Пак Сунг-Скор.

В Samsung заявили, що прийняли це рішення у спробі підвищити ефективність, однак додали, що продовжать продажу в Китаї.

"Виробниче обладнання буде перерозподілено на інші світові виробничі майданчики, в залежності від нашої глобальної виробничої стратегії, заснованої на потребах ринку", - говориться в заяві компанії.

Нагадаємо, чистий прибуток Samsung за підсумками четвертого кварталу 2018 року впав майже на 30%, до 8,5 трлн вон (7,6 млрд доларів) з 12,2 трлн вон роком раніше. Також компанія очікує зниження виручки за підсумками поточного року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Samsung випустив бюджетний смартфон, який володіє мережею п'ятого покоління (5G). Він створений на однокристальних платформі Qualcomm Snapdragon 855 і має варіанти з 6 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг зовнішньої пам'яті становить 128 ГБ