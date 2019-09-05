Samsung назвав дату виходу в продаж гнучкого телефону

Фото: Galaxy Fold (gagadget.com)

Смартфон вийде в продаж 6 вересня на корейському ринку

Компанія Samsung в п'ятницю, 6 вересня, випустить в продаж гнучкий смартфон Galaxy Fold. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Повідомляється, що 6 вересня смартфон вийде у продаж на ринок в Кореї. У Німеччині, Франції і Сінгапурі Galaxy Fold вийде 18 вересня. При цьому дата виходу смартфона у Великобританії і США не повідомляється.

Спочатку Samsung відклав роздрібний запуск телефону після того, як рецензенти майже відразу виявили серйозні апаратні проблеми. Деякі оглядачі зняли захисну плівку, яка повинна була бути постійною, пошкодивши панель. Компанія Samsung відреагувала на численні повідомлення про проблеми, офіційно затримавши випуск пристрою. За словами представників компанії, Galaxy Fold був поліпшений, зокрема розширено захисний шар плівки.

Вартість смартфона становить 1 980 тис. дол.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Samsung планує випустити новий сгибаемый телефон, який повинен мати менший екран і стати більш тонким, ніж Galaxy Fold. Вихід другої моделі сгибаемого смартфона запланований на початок 2020 року.

Також повідомлялося, що 4 вересня Samsung випустив бюджетний смартфон з підтримкою мережі 5G.