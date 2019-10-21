Samsung отказался от использования Linux на смартфонах

Компания Samsung отказалась от использования программного обеспечения Linux on DeX на смартфонах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Itc.ua.

Сообщается, что поддержка ПО Linux будет прекращена для смартфонов и планшетов Samsung после выхода обновления Android 10. В Samsung не сообщают причину закрытия проекта.

Проект Linux on DeX был запущен год назад. ПО позволяло устройствам после подключения к монитору с помощью кабеля HDMI-USB-C использовать интерфейс, аналогичный настольным операционным системам. Linux давал возможность повысить производительность устройства.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что компания Samsung прекратила производство мобильных телефонов в Китае. Причиной сворачивания производства стала конкуренция со стороны местных производителей.

Также сообщалось, что в сентябре Samsung выпустил в продажу сгибаемый смартфон Galaxy Fold. 6 сентября смартфон вышел в продажу на рынок в Корее. В Германии, Франции и Сингапуре Galaxy Fold стал доступен с 18 сентября. Стоимость смартфона составляет 1 тыс. 980 дол.