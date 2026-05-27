Samsung обновляет Galaxy до One UI 8.5: полный перечень совместимых смартфонов

Компания Samsung официально выпустила большое обновление интерфейса One UI 8.5 для линейки смартфонов Galaxy. Новая прошивка улучшает безопасность устройств, оптимизирует семейный доступ и добавляет новые инструменты на базе генеративного ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Какие модели уже поддерживают или вскоре получат One UI 8.5?

Официальный запуск прошивки начался 6 мая, а с 11 мая стартовал глобальный релиз для большинства совместимых устройств. Первыми обновление получили актуальные флагманы серии Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

В официальный список подтвержденных устройств, которые уже получают или получат апдейт в ближайшее время, вошли:

Серия S: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, а также линейка Galaxy S24 и S23 (включая версии FE);

Складные устройства: Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE, Galaxy Z TriFold, серии Z Fold 6/Flip 6, Z Fold 5/Flip 5 и Galaxy Z Fold Special Edition;

Серия A: Galaxy A56, A55, A54, A36, A35, A34, A26, A25, A17, A16 и A15.

Также ожидается, правда, еще не подтверждено официально, обновление для моделей Galaxy A24, A06, ряда устройств серий Galaxy F и M (модели 56, 55, 16, 15, 06), а также защищенных смартфонов XCover 7 и XCover 7 Pro.

Судьба устройств, выпущенных четыре года назад (серия Galaxy S22, Z Fold 4 и Z Flip 4), остается неопределенной. Поскольку они вышли в 2022 году, по стандартной политике четырех лет основных обновлений Android, 2026 год должен стать для них последним в плане крупных апдейтов.

Более новые модели, начиная с Galaxy S24, уже подпадают под расширенную семилетнюю программу поддержки.

Новые ИИ-функции для предыдущих поколений смартфонов

Ключевая особенность One UI 8.5 заключается в переносе функций флагманской серии Galaxy S26 на устройства прошлых лет (вплоть до моделей серии Galaxy S23).

В частности, смартфоны получили обновленную систему фильтрации звонков Call Screening. Благодаря этому встроенный ИИ способен самостоятельно отвечать на вызовы с неизвестных номеров, спрашивать у собеседника цель звонка и выводить на экран пользователя текстовую транскрипцию разговора в виде краткого резюме.

Прошивка One UI 8.5 базируется на версии Android QPR2, тогда как предыдущая One UI 8.0 работала на базе Android 16. Из-за этой технической разницы некоторые смартфоны, которые поддерживают Android 16, могут не получить актуальное обновление 8.5.

Проверить точную совместимость конкретного смартфона компания предлагает через фирменное приложение Samsung Members.

Что нужно сделать после установки обновления?

Для оптимизации работы операционной системы и обеспечения стабильной работы смартфона после установки пакета обновлений разработчики рекомендуют выполнить несколько действий: