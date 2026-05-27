Samsung оновлює Galaxy до One UI 8.5: повний перелік сумісних смартфонів

Компанія Samsung офіційно випустила велике оновлення інтерфейсу One UI 8.5 для лінійки смартфонів Galaxy. Нова прошивка покращує безпеку пристроїв, оптимізує сімейний доступ та додає нові інструменти на базі генеративного ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGR .

Які моделі вже підтримують або невдовзі отримають One UI 8.5?

Офіційний запуск прошивки розпочався 6 травня, а з 11 травня стартував глобальний реліз для більшості сумісних пристроїв. Першими оновлення отримали актуальні флагмани серії Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra.

До офіційного списку підтверджених пристроїв, які вже отримують або отримають апдейт найближчим часом, увійшли:

Серія S: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, а також лінійка Galaxy S24 та S23 (включаючи версії FE);

Складані пристрої: Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE, Galaxy Z TriFold, серії Z Fold 6/Flip 6, Z Fold 5/Flip 5 та Galaxy Z Fold Special Edition;

Серія A: Galaxy A56, A55, A54, A36, A35, A34, A26, A25, A17, A16 та A15.

Також очікується, щоправда, ще не підтверджено офіційно, оновлення для моделей Galaxy A24, A06, ряду пристроїв серій Galaxy F і M (моделі 56, 55, 16, 15, 06), а також захищених смартфонів XCover 7 та XCover 7 Pro.

Доля пристроїв, випущених чотири роки тому (серія Galaxy S22, Z Fold 4 та Z Flip 4), залишається невизначеною. Оскільки вони вийшли у 2022 році, за стандартною політикою чотирьох років основних оновлень Android, 2026 рік має стати для них останнім у плані великих апдейтів.

Новіші моделі, починаючи з Galaxy S24, вже підпадають під розширену семирічну програму підтримки.

Нові ШІ-функції для попередніх поколінь смартфонів

Ключова особливість One UI 8.5 полягає у переносі функцій флагманської серії Galaxy S26 на пристрої минулих років (аж до моделей серії Galaxy S23).

Зокрема, смартфони отримали оновлену систему фільтрації дзвінків Call Screening. Завдяки цьому вбудований ШІ здатний самостійно відповідати на виклики з невідомих номерів, запитувати у співрозмовника мету дзвінка та виводити на екран користувача текстову транскрипцію розмови у вигляді короткого резюме.

Прошивка One UI 8.5 базується на версії Android QPR2, тоді як попередня One UI 8.0 працювала на базі Android 16. Через цю технічну різницю деякі смартфони, які підтримують Android 16, можуть не отримати актуальне оновлення 8.5.

Перевірити точну сумісність конкретного смартфона компанія пропонує через фірмовий додаток Samsung Members.

Що потрібно зробити після встановлення оновлення?

Для оптимізації роботи операційної системи та забезпечення стабільної роботи смартфона після інсталяції пакету оновлень розробники рекомендують виконати кілька дій: