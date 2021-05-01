Samsung обійшов Apple, а Китай побудує станцію на орбіті. Головне зі світу технологій

Samsung обійшов Apple в рейтингу виробників смартфонів

Samsung Electronics повернув статус найбільшого в світі виробника смартфонів. За перший квартал 2021 року південнокорейська компанія відвантажила 76,5 млн смартфонів і зайняла 22% ринку.

Продажі Apple склали 52,4 млн смартфонів, компанія опустилася на друге місце з 15% часткою ринку. На третьому місці китайська Xiaomi з показниками 49 млн смартфонів і часткою ринку в 14%. Квартальні поставки Xiaomi виросли відразу на 62%, показавши кращий результат в історії компанії.

Далі в списку найбільших виробників йдуть китайські Oppo і Vivo, а Huawei після продажу бренду Honor займає тільки сьоме місце.

Аpple загрожує великий штраф за монополію в музичному стрімінгу

Європейська комісія звинуватила Apple у порушенні антимонопольних норм і тепер компанії загрожує штраф у розмірі до 10% від річного доходу. Зокрема, в Брюсселі вважають, що система оплати музичного стрімінгу в App Store завищує витрати конкуруючих стрімінгових платформ і обмежує права користувачів.

Китай запустив на орбіту свою космічну станцію

Китай успішно запустив на орбіту перший модуль космічної станції "Тяньхе". Базовий модуль складається з приладово-агрегатного відсіку, житлового модуля і стикувального відсіку. На ньому вже змонтовані кухня і туалет для космонавтів, комп'ютерне обладнання та комплекс зв'язку.

За попередніми розрахунками, загалом Китаю належить здійснити не менше 11 запусків протягом року, щоб змонтувати всі вузли космічної станції. Збірка завершиться в 2022 році.

Освоєння Марса вимагатиме багато людських жертв

Засновник компаній SpaceX Ілон Маск, який ставить собі завданням у найближче десятиліття висадити людину на Марс, заявив, що освоєння Червоної планети вимагатиме багато людських жертв.

"Очевидно, що багато хто помре спочатку. Ми нікого не змушуємо туди вирушати, все на добровільній основі... Це буде славна пригода і вражаючий досвід", - заявив він.

Зазначимо, SpaceX планує відправити свій Starship з людьми на Марс до 2030 року. А до 2050 року Маск обіцяє доставити туди близько мільйона осіб.

NASA призупинила контракт зі SpaceX майже на 3 млрд доларів

Американське космічне агентство NASA призупинило контракт зі SpaceX на розробку і створення місячного посадкового модуля. Угода майже на 3 млрд доларів оскаржується компанією Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin.

Blue Origin пропонувала відправити астронавтів на місяць за 6 млрд доларів, а SpaceX просила за свої послуги вдвічі менше. Однак у конкурента стверджують, що NASA погоджувало вартість контракту з SpaceX, але з іншими компаніями такого обговорення не було.

Напередодні SpaceX мала провести чергові випробування корабля Starship, який буде використовуватися в місячній програмі NASA. Але запуск відклали, попередні спроби закінчувалися знищенням прототипів.

Tesla розпродає біткойни

З фінансового звіту Tesla стало відомо, що в кінці березня компанія продала частину своїх біткойнов. За словами засновника компанії Ілона Маска, Tesla продала 10% наявної криптовалюти, щоб довести ліквідність біткойнів.

Tesla виручила 272 мільйони доларів, з яких 101 млн - чистий прибуток на тлі зростання курсу біткойнов. Компанія не буде розпродавати всі свої кріптовалютні активи, оскільки вірить в їх перспективу.

Google почав велику чистку Play Market

Google випустив новий перелік вимог до публікації додатків у своєму магазині. Нововведення покликане очистити оформлення додатків від спаму, клікбейту та інших моментів.

За допомогою нових інструкцій для розробників планують навести порядок у фірмовому магазині. Нові положення набудуть чинності у другій половині 2021 року. Зокрема, назва додатку не має бути довше 30 символів, заборонено слова "швидко", "безкоштовно", "завантажити зараз", а також заборонено вказівку переваги у вигляді підписів "Гра №1", "Кращий симулятор" і так далі.