ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

При підкоренні Марса буде багато людських жертв, - Ілон Маск

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 27 квітня 2021 09:17
При підкоренні Марса буде багато людських жертв, - Ілон Маск Фото: засновник компаній SpaceX Ілон Маск(Win McNamee / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск попередив, що підкорення Марса зажадає людських жертв. Однак, нестачі в добровольцях немає.

Про це він заявив в ефірі CNN.

Очолювана ним компанія SpaceX розробляє для польотів на Марс космічний корабель Starship, розрахований на 100 осіб. Відправити його до Марса планують до 2030 року.

"Очевидно, що багато хто помре спочатку. Ми нікого не змушуємо туди відправлятися, все на добровільній основі", - заявив він.

Раніше він пообіцяв до 2050 року відправити на Марс близько мільйона людей

"Це буде славна пригода і вражаючий досвід", - зазначив Маск.

Нагадаємо, Маск заявив, що людство має створити на Місяці постійно населену базу, а згодом - місто на Марсі.

Також Ілон Маск повідомляв, що його компанія SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Марс Илон Маск
NEWS
В Україні 7915 нових випадків COVID, одужали понад 17 тисяч
В Україні 7915 нових випадків COVID, одужали понад 17 тисяч
DAILY
Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу