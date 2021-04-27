При підкоренні Марса буде багато людських жертв, - Ілон Маск

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск попередив, що підкорення Марса зажадає людських жертв. Однак, нестачі в добровольцях немає.

Про це він заявив в ефірі CNN .

Очолювана ним компанія SpaceX розробляє для польотів на Марс космічний корабель Starship, розрахований на 100 осіб. Відправити його до Марса планують до 2030 року.

"Очевидно, що багато хто помре спочатку. Ми нікого не змушуємо туди відправлятися, все на добровільній основі", - заявив він.

Раніше він пообіцяв до 2050 року відправити на Марс близько мільйона людей

"Це буде славна пригода і вражаючий досвід", - зазначив Маск.