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NASA призупинило контракт зі SpaceX майже на 3 млрд доларів

Новость на русском → США, Субота 01 травня 2021 06:00
NASA призупинило контракт зі SpaceX майже на 3 млрд доларів Фото: американське космічне агентство NASA(flickr / cdgimages)
Автор: Даша Харченко

Американське космічне агентство NASA призупинило контракт з компанією SpaceX Ілона Маска на розробку і створення місячного посадкового модуля. Вартість угоди становила 2,89 млрд доларів.

Про це повідомляє CNBC.

Компанія засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin і компанія Dynetics опротестували рішення віддати будівництво модуля SpaceX в головному контрольному управлінні США (GAO).

Тепер SpaceX повинна припинити будь-яку роботу, пов'язану з контрактом, поки GAO не розгляне всі тяжби.




Раніше стало відомо, що компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса оскаржує контракт між американським космічним агентством NASA і компанією SpaceX Ілона Маска. Контракт є частиною місії з поверненню астронавтів на місяць. Компанія Безоса звинуватила NASA в тому, що агентство нібито останню хвилину змінило пріоритети.

Крім того, SpaceX доставить на місяць космічний апарат NASA. Місія планується на 2023 рік.

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