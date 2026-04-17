В Samsung наконец признались, почему исчезли маленькие смартфоны

Вице-президент Samsung Энника Бизон рассказала, почему бренд фактически отказался от формата маленьких гаджетов. Несмотря на запросы пользователей, компания не видит будущего в классических корпусах.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на сообщение Энники Бизон в Reddit .

Почему маленькие смартфоны отошли в прошлое?

В Samsung объясняют, что отказ от компактных моделей - это не случайность, а "честный ответ" на реальные потребности рынка:

Спрос на большие экраны - большинство людей использует устройства для работы, просмотра видео и игр. На малых дисплеях такая активность практически невозможна.

Контент-мейкинг - современные стандарты создания контента требуют большой площади экрана для удобного редактирования и монтажа.

Изменение приоритетов - пользователи чаще выбирают функциональность, чем возможность управлять смартфоном одной рукой.

Существует ли альтернатива для фанатов компактов?

Для тех, кому критически важно иметь устройство, которое легко помещается в небольшой карман, Samsung предлагает серию Galaxy Z Flip 7 и Z Flip 7 FE.

Преимущество гаджета - pocket-friendly формат - в сложенном состоянии телефон остается компактным, но предлагает полноразмерный дисплей при развертывании.

Тем не менее, это частичное решение - внешний экран позволяет выполнять быстрые действия, однако для полноценной работы телефон все равно придется открывать, возвращаясь к большим габаритам.

Вердикт для рынка

Несмотря на то, что Flip-серия не является идеальным заменителем классических компактных смартфонов, Samsung и другие бренды пока не видят смысла возвращаться к формату малых моноблоков. Складные устройства останутся единственной опцией для тех, кто ищет и компактность, и полноценный экран для работы и креатива.